Meteo Roma del 16-05-2023 ore 06 | 10

(Di martedì 16 maggio 2023)venerdì durante l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con piogge su Emiliagna Trentino e Veneto al pomeriggio per sistema tempo con precipitazioni diffuse in serata ti rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni intensi in emilia-gna al centro al mattino pioggia parte su tutti i settori più asciutto sul Lazio al pomeriggio precipitazioni diffuse su tutte le regioni in serata non sono previste variazioni di rilievo con Cieli coperti e piogge diffuse al sud Al mattino precipitazioni attese Campania Molise Calabria Basilicata variabilità assoluta altrove al pomeriggio nessuna variazione con qualche pioggia anche in Sardegna in serata persistono le piogge tra Campania e Basilicata migliora altrove temperature in rialzo centro nord è in calo massime in generale ...

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Allerta arancione nella città di Palermo, 15 mag. Continua l'ondata di maltempo sull'Italia: allertarossa domani, martedì 16 maggio, su quasi tutta la Regione Emilia Romagna, con scuole chiuse in diversi comuni, compresa Bologna. ...I Vigili del fuoco sono inoltre intervenuti nei quartieri Oreto e Guadagna, in via, via Altofonte e Tribunale per infiltrazioni d'acqua in alcune abitazioni. L'allertarossa diramata dalla ...Allerta"arancione" da questa sera alle 21 e per le successive 24 ore, su diverse zone della Campania. In diversi Comuni i sindaci hanno deciso di tenere chiuse scuole, parchi cittadini e cimiteri. A ...

Il maltempo continua ad imperversare su Roma e Lazio. Le previsioni del meteo registrano pioggia e temporali, con massime fino a 17 gradi ...Il meteo non vuole assolutamente lasciare in pace gli Internazionali d'Italia. Dopo una giornata alquanto complicata, con dei nuvoloni neri che sono stati ospiti speciali delle partite di oggi sul For ...