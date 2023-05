Meteo | le previsioni in Campania per martedì 16 maggio 2023

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,16. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2530m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allertepreviste: pioggia Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 37mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 16 maggio 2023 Nelle prime ore del mattino cielo sereno o al più velato. Nel corso della mattinata nuvolosità ...La Sardegna sarà interessata solo marginalmente da queste condizioniavverse e infatti qui le temperature torneranno a registrare diffusi rialzi, mentre sulla Sicilia e sulle altre regioni ...In ragione delleavverse individuate dal Centro Regionale di Protezione Civile, il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, finalizzata a una ...

Meteo, 15-16 maggio ciclone mediterraneo sull'Italia: alto rischio nubifragi METEO.IT

Ecco le previsioni meteo per oggi, martedì 16 maggio, a cura di Limet Liguria. Situazione: Una profonda depressione sul Mar Tirreno determina in Liguria tempo perturbato e forti correnti ...Poco prima delle 20 di lunedì, il lungomare di Mondello si presenta ancora allagato, così come strade interne e parte di quella fronte mare. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Palermo Per con ...