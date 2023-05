Metà degli italiani ha comprato un prodotto usato

...e il livellostoccaggi è superiore rispetto alla mediaanni precedenti. Ad Amsterdam le quotazioni avviano la seduta in calo dello 0,5% a 32,6 euro al megawattora , ai minimi da...... la CEO ha affermato: La società ha recentemente registrato, stando ai dati condivisi, un fatturato di 45,7 miliardi di euro : si tratta di un piccolo aumento su base annuale, ma con un calo...I dati delle prime analisi antropologiche sul campo - pubblicati nell'E - journalscavi di ... Due denari in argento: un denario repubblicano, databile alladel II sec. a. C., e un altro ...

Problemi agli occhi e alla retina, metà degli over 50 non pensa alla prevenzione Corriere della Sera