Messico | il portiere fa gol direttamente dal rinvio e porta i suoi in finale – Il video

(Di martedì 16 maggio 2023) Ildell’Atletico Morelia Santiago Ramirez ha segnato un golcon undalla propria aerea. Il tutto è accaduto nei minuti di recupero della semidei playoff della Liga de Expansion, la serie B messicana. L’Atletico Morelia giocava sul campo del Celnaya. Ramirez vede che in occasione di un calcio d’angolo ilavversario Allison Revuelta si è spinto in attacco e ha tentato un colpo di testa in area. Blocca il pallone e rinvia immediatamente con un lancio lunghissimo che rimbalza due volte nel campo avversario e poi si infila al centro della. Il gol dell’Atletico hato il risultatosul 3 a 1 e gli ha consentito il passaggio alladel torneo di clausura. May 15, 2023 ...

Ramirez vede che in occasione di un calcio d'angolo ilavversario Allison Revuelta si è spinto in attacco e ha tentato un colpo di testa in area. Blocca il pallone e rinvia immediatamente ...Non è uno sport nuovo: lo inventò innegli anni '60 un uomo d'affari , il signor Enrique ... Ci sono il citato Totti, De Rossi e Pirlo, Materazzi e Barzagli, il terzoPeruzzi e ...Antonio "Tota" Carbajal, leggenda del calcio messicano ed exdella nazionale, ha perso la ... suo conoscente e direttore della Hall of Fame Internazionale del calcio che ha sede in. ...

Messico, il portiere fa gol direttamente dal rinvio e porta i suoi in ... Open

Emozioni a non finire nella seconda divisione messicana. A decidere il play-off Ci ha pensato l’uomo con i guantoni. Una notte da eroe ...La semifinale del Torneo Clausura della Liga de Expansion in Messico è stata decisa da un gol incredibile messo a segno dal portiere ...