Mercato obbligazionario | il ricordo degli anni 70

(Di martedì 16 maggio 2023) Per chi, come me, è nato negli‘60 (io sono del 1965) glisettanta sono stati glidell’infanzia e poi dell’adolescenza. Noi siamo stati la generazione delle classi di 30 bambini e dei turni pomeridiani (parleremo in un altro numero della demografia in Italia e di cosa vuol dire), siamo quelli che tornavano di corsa a casa il sabato a pranzo per vedere “Oggi le comiche”, che hanno scoperto i cartoni animati giapponesi (da Heidi a Goldrake) e i film giapponesi (chi non ricorda il mitico Godzilla con effetti speciali a dir poco pionieristici?). Siamo della generazione che faceva la spesa al negozio sotto casa, in cui tutte le famiglie avevano un conto aperto presso il negozio che veniva saldato a fine mese (“Segni nel quaderno che poi passa mamma a pagare…”). E siamo quelli che hanno vissuto in prima persona il fenomeno ...