Mercato Napoli | nodo in attacco | il post Osimhen arriva dalla Ligue 1

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di programmare la prossima stagione in casacon gli azzurri ormai già laureatisi campioni d’Italia. Riguardo i possibili movimenti della rosa partenopea sarebbe ancora in bilico il futuro didicon il nigeriano finito sulla lista dei desideri delle più grandi big europee. Tuttavia, come rivelato da Ciro Venerato a 1 Football Club in onda su 1 Station Radio, la società campana avrebbe già le idee chiare attorno a un papabile sostituto del bomber che potrebbere1. Jonathan David, David del Lille è il preferito Oltre ai rinforzi diper il, il club azzurro deve guardarsi bene le spalle dalle numerose sortite che potrebbero ...