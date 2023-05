Mercato Napoli | Kim verso la Premier League | pronto il sostituto

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 16 maggio 2023) Malgrado l’ultima sconfitta di Monza, non può non definirsi stupefacente la stagione delgià orientato al prossimo. Tra le fila dei partenopei sarebbe ancora in piedi la questione legata al futuro del difensore Kim con il sudcoreano che potrebbe lasciare gli azzurri dopo una sola stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale sarebbe sempre più attratto dallacon la dirigenza azzurra che avrebbe già trovato il suo. Esultanza Lens, Danso come rimpiazzo di Kim Tra i vari obiettivi didel, la società partenopea avrebbe già delineato alcuni possibili colpi in caso i vari pezzi pregiati dell’organico di mister Spalletti dovessero salutare in ...