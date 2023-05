Meno presidenzialismo | più premierato Gli italiani sulle riforme secondo Swg

(Di martedì 16 maggio 2023) Avevamo già scritto che tra glic’è voglia di, oltre che di politica. Ora che l’iter è entrato nel vivo, sarà interessante monitorare il gradimento dell’elettoratoproposte avanzate dal governo e sui necessari punti di compromesso a cui si giungerà con l’opposizione. Una buona panoramica in questo senso la fornisce l’ultimo Radar elaborato da Swg. Il macro dato che emerge è che l’ipotesi delperde quota, mentre sembra farsi strada quella dell’elezione diretta del presidente del Consiglio.Quella delera stata una forma di governo piuttosto gettonata in passato, ma ora la percentuale di pareri contrari ha quasi raggiunto quella dei favorevoli. Permane un consenso forte nell’ambito del centrodestra, ma anche qui quasi 1 ...

Nella disputa sempre più serrata, il primo punto di condivisione -solo in apparenza ovvio- è che i sistemi presidenzialisti non portano con loro nessun prodigio: possono funzionare oppure no, tanto qu ...Nel programma elettorale si parlava di «elezione diretta del presidente della Repubblica», oggi non più. Presidenzialismo, semipresidenzialismo o premierato, c’è confusione tra Lega, Forza Italia e me ...