Memorie selettive

(Di martedì 16 maggio 2023) Nel 2009, cominciando una nuova vita in Appennino, cominciai a tenere un diario della casa. L’intenzione era sostanzialmente agricola e naturalistica: annotare gli eventi climatici più rilevanti, le semine, i raccolti, la messa a dimora di alberi e piante, gli avvistamenti sempre più frequenti degli animali selvatici in continuo aumento – il lupo, l’aquila, il cervo oltre ai più ordinari cinghiale, capriolo, volpe, istrice, tasso. E beninteso il mio preferito, il rigogolo che risplende di giallo: so parlare la sua lingua. Mi risponde. Un diario del posto, dunque, ben più che mio. Un pluviometro, non un’autobiografia. Niente di “letterario”, appunti rapidi, date ed eventi, poche righe e non tutti i giorni, neanche tutte le settimane. Poi accadde che il diario,