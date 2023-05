Meloni | sono molto soddisfatta | 4 su 6 buon risultato

...la pena ribadire l'unità dell'Europa nel suo complesso nel difendere valori che in Ucraina... Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, arrivando al Consiglio d'Europa a Reykjavik. 16 ...molto soddisfatta delle elezioni amministrative, almeno del primo turno". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, arrivando al Consiglio d'Europa a Reykjavik."In Comuni il cui ..."Avrò modo di vedere tutti, da qui vado diretta in Giappone per il G7, quindilunghe giornate nelle quali tutti parleremo con tutti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, arrivando al Consiglio d'Europa a Reykjavik a chi le chiedeva se avrà un ...

Macron and Meloni could meet this week, an encounter which would be expected to clear the air after recent tension following French ministerial broadsides against Italian migrant policy, sources at ...Le polemiche scatenate dalla Francia sono "questioni di politica di interna che non mi interessano. Mi interessano le questioni su cui la comunità internazionale deve avere la forza di intervenire" ...