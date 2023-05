Meloni-Macron | il saluto in Islanda Il presidente francese | «Sui migranti l' Italia non può restare sola | costruire soluzioni comuni»

...un suo possibile incontro con la premier Giorgiadopo le tensioni sulla questione migranti. "Dobbiamo poter accogliere chi viene da Paesi in guerra e contro i trafficanti " ha aggiunto"......un suo possibile incontro con la premier Giorgiadopo le tensioni sulla questione migranti. "Dobbiamo poter accogliere chi viene da Paesi in guerra e contro i trafficanti " ha aggiunto"...Nessuna mediazione, solo pace giusta' In Italia la fermezza di Giorgianel dichiararsi ...del viaggio di Zelensky sono state quelle di Berlino da Olaf Scholz e a Parigi da Emmanuel, ...

Macron-Meloni, prove di disgelo. Il presidente francese: "Non si può lasciare sola l'Italia sui migranti" la Repubblica

Il presidente francese tende la mano a Giorgia Meloni dopo i vergognosi attacchi arrivati da Parigi: "Ci confronteremo, spero di cooperare con il suo governo" ...Dopo giorni di screzi incrociati, Emmanuel Macron apre alla riconciliazione con Giorgia Meloni, con la quale la frattura sui migranti tra Italia e Francia va avanti ormai da novembre con il caso della ...