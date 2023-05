Meloni al vertice del Consiglio d’Europa a Reykjavik | «Con l’invasione russa sotto attacco i valori europei» – Il video

Il Presidente del Consiglio, Giorgia, partecipa a Reykjavík, in Islanda, al IVdei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa. Al suo arrivo ha tenuto un punto stampa. Immagini messe a disposizione con licenza CC - ...... è una materia che a me non interessa particolarmente " ha confermatoal summit dei capi di ... Il segnale concreto che emerge da questo, l'istituzione del registro dei danni provocati ...... è una materia che a me non interessa particolarmente " ha confermatoal summit dei capi di ... Il segnale concreto che emerge da questo, l'istituzione del registro dei danni provocati ...

Giorgia Meloni in Islanda per il vertice del Congilio d'Europa - Macron: "Con Giorgia Meloni ci sara' occasione di incontrarci, occorre lavorare tutti insieme" - Macron: "Con Giorgia Meloni ci sara' occasione di incontrarci, occorre lavorare tutti insieme" RaiNews

Il presidente francese tende la mano a Giorgia Meloni dopo i vergognosi attacchi arrivati da Parigi: "Ci confronteremo, spero di cooperare con il suo governo" ...Così la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al vertice del Consiglio d'Euro- pa a Reykjavik, Islanda. "Ovviamente una istituzione nata come questa per difendere i diritti fondamentali dell' uomo-ha ...