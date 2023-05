Meloni | Aggressione russa ha messo in discussione certezze su cui ci eravamo adagiati

(Di martedì 16 maggio 2023) Reykjavik, 16 maggio 2023 "La brutalecontro l'Ucraina hainmoltesu cui c'. Il diritto degli Stati va difeso perchè senza di esso non ...

Reykjavik, 16 maggio 2023 "La brutalerussa contro l'Ucraina ha messo in discussione molte certezze su cui c'eravamo adagiati. ... Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, al ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, arrivando al Consiglio dEuropa a Reykjavik.difende sottolinea la premier - in Europa sono sotto attacco con la guerra dirussa ...Lavoreremo insieme, penso ci sarà l'occasione di incontrarci e di scambiare i nostri punti ... L'AL PRONIPOTE - "In quanto zio, considero queste azioni assolutamente inaccettabili ...

Meloni: "Aggressione russa ha messo in discussione certezze su cui ... Il Sole 24 ORE

"La brutale aggressione russa contro l'Ucraina ha messo in discussione molte certezze su cui c'eravamo adagiati. Il diritto degli Stati va difeso perchè senza di esso non possiamo difendere il diritto ...I diritti che abbiamo dato per scontati in Europa sono sotto attacco con la guerra di aggressione russa e questa istituzione deve essere presente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al summit dei ...