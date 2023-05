Meloni a Zelensky | Il mondo libero è grato all' Ucraina | Kiev | in pochi giorni presi 20 chilometri quadrati intorno a Bakhmut

16 mag 20:57: "Il mondo libero è grato all'Ucraina" 'Avoglio dire che l'intera Europa e tutto il mondo libero sono loro debitori'. Lo ha dichiarato Giorgia, durante il summit dei ...ci ha ringraziato, ma siamo noi a essere debitori perché l'Ucraina con la sua ... Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso del suo intervento nella sessione di ...vuole gli F16, nuove esplosioni a Luhanska 'Porta a Porta': 'Xi Jinping non darà armi a Putin. Nessuna mediazione, solo pace giusta' In Italia la fermezza di Giorgianel ...

Zelensky a Roma, incontri con Mattarella, la premier Meloni e Papa Francesco: "Grazie Italia" - Zelensky giunto a Berlino per preparare la sua controffensiva - Zelensky giunto a Berlino per preparare la sua controffensiva RaiNews

"Zelensky non ci deve ringraziare, siamo noi debitori verso l'Ucraina per quello che stanno facendo". Queste sono le parole di Giorgia Meloni pronunciate dall'Islanda e mandate in onda dal Tg1. Ci ...Reykjavik, 16 mag - “Voglio dire a Zelensky che l'Europa e tutto il mondo libero sono loro debitori. Il presidente Zelensky ci ha ringraziato per come stiamo aiutando l'Ucraina. Ma siamo noi debitori ...