Meloni a Consiglio d' Europa | importante unità a difesa valori colpiti

... sta lontano dall'analisi del voto: tace Giuseppe Conte e tacciono i membri delnazionale ...di saldare le nostre forze in un fronte di opposizione politica e sociale al governo', ha ...La tornata di nomine pubbliche del governosi è verosimilmente conclusa, almeno per ora, ... insomma una sgarbo che rivela l'inadeguatezza istituzionale della presidente dele del suo ...Solo che la presidente del, Giorgia, scortata dal fido sottosegretario, Alfredo Mantovano , ha avocato a sé il dossier, mettendosi a capo del tavolo di confronto. Casellati non ha ...

Premier Meloni a Reykjavik, oggi vertice del Consiglio d'Europa Sky Tg24

Reykjavik, 16 mag. (Adnkronos) – Sull’Ucraina “non accetteremo il diritto del più forte”. E’ quanto ha detto ai cronisti la premier Giorgia Meloni all’Harpa Concert Hall di Reykjavik per i lavori del ...La premier sottolinea l'unità dell'Europa "nel difendere i valori che in Ucraina sono stati colpiti: la democrazia, la libertà, l'indipendenza". Apprezzamento per il via libera al Registro dei danni a ...