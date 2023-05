Medico rapinato nel quartiere Prati | i ladri gli sfilano un orologio da 25 mila euro | aggredito e minacciato con la pistola

La banda degli orologi colpisce ancora. Stavolta la vittima è undi 64 anni,nel quartiere Prati , mentre si trovava in macchina . Il bottino è un orologio di lusso, dal valore di 25mila euro. Sul caso indaga la polizia. 'Mi hanno rubato l'auto ma l'...... il prete si rifiuta: 'Lo può sposare per procura' Prete picchiato edavanti al convento '... Il parroco non ha chiesto il soccorso'non ne ho avuto bisogno - aggiunge Don Umberto - mi ...Villeneuve si sente: la sua amicizia con Pironi si tronca improvvisamente, non lo ... ma in una postura del tutto innaturale che anticipa chiaramente ciò che il verdettoufficializzerà ...

Medico rapinato nel quartiere Prati, i ladri gli sfilano un orologio da 25 mila euro: aggredito e minacciato c leggo.it

La banda degli orologi colpisce ancora. Stavolta la vittima è un medico di 64 anni, rapinato nel quartiere Prati, mentre si trovava in macchina. Il bottino è un orologio di lusso, ...Colpo da 25 mila nel pomeriggio di martedì in via Silvio Pellico. I malviventi hanno seguito la vittima, di 64 anni, e l'hanno aggredita mentre si trovava ancora in auto. Il modello rapinato è un Aude ...