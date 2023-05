Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro | la Finanza scova un carico di quasi 3 tonnellate arrivato dall’Ecuador

(Di martedì 16 maggio 2023) I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria ed i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di, sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria – DDA, hanno concluso un’articolata operazione finalizzata a contrastare il traffico internazionale di stupefacenti, sottoponendo a2.734 kg dipurissima. L’eccezionale risultato conseguito è il frutto di un’attività di intelligence e di analisi costante delle rotte commerciali che dal Sud-America giungono al Mar Nero, transitando dallo scalo calabrese. Gli investigatori, tra i migliaia di container in transito, ne hanno individuato due provenienti da Guayaquil (Ecuador) e destinati in Armenia, dove gli stessi sarebbero dovuti giungere attraverso il porto Georgiano di Batumi. Gli approfondimenti sulla ...

In due custodivano quattro chili di marijuana: ildella droga è avvenuto nell'Oristanese. In manette sono finiti un giovane di Ollastra Simaxis, di cui non è stata diffusa l'età, e un 55enne. Al momento non è dato sapere se i due ...Sono state quindi denunciate alla locale Procura della Repubblica 44 persone, nei cui confronti sono stati sottoposti aingenti disponibilità finanziarie, diversi immobili e partecipazioni ...

