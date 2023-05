Mauro | «Inter | 80-20 col Milan! Inzaghi dimostra una cosa»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Tra gli opinionisti presenti in studio su Canale 20 di Mediaset, Massimoha analizzatoci si può aspettare da-Milan di questa sera. PERCENTUALI – Massimoha analizzato così ciò che ci si può aspettare da-Milan di questa sera: «Vorrei avere l’ansia dei tifosi nerazzurri che partono dal due a zero. Il Milan dovrà fare una grande partita senza sbagliare. Fare due gol ai nerazzurri e senza rischiare niente credo che mi faccia sbilanciare con un 80% a 20%. Non invento nulla, le condizioni di stasera sono queste». ROSA PROFONDA –ha poi parlato delle scelte di Simoneper-Milan: «Io non rinuncerei mai a Brozovic, mentrenon rinuncia a Calhanoglu. Non mi stupisce la scelta, visto quanto ...