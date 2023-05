‘Maurizio racconta…’ | Nicolò Renna ed Odette Giuffrida sugli scudi Padel presto olimpico?

(Di martedì 16 maggio 2023) I MIGLIORI DELLA SETTIMANA Voto della settimana per l’Italia: 6,5Atleta della settimana (uomo):(iQFoil)Atleta della settimana (donna):(judo) E’ stata una settimana in chiaroscuro per il Bel Paese, con tante soddisfazioni ma anche rimpianti per quello che poteva essere. Ovviamente mi riferisco al sacrosanto oro di cui è stato privato Mouhiidine nei -92 kg dei Mondiali di boxe. Purtroppo queste giurie corrotte faranno sparire la nobile arte dal programma a Cinque Cerchi, e sinceramente la gestione di questo sport da parte dell’IBA a livello mondiale se lo merita. Da qualche anno a questa parte, gli sport di performance – dove non conta l’apporto di un giudice – sono molto più credibili, visto che anche il mondo dello sport è stato colpito da questa piaga che si chiama corruzione. Cambiando ...

Digman!, cosala serie animata In un mondo in cui gli archeologi sono le persone più cool ... I doppiatori italiani sono invece Francesco De Carlo , Saverio Raimondo ,Merluzzo , Neri ...Diciassette, ma un numero nontutto. Giorgio esono i biscazzieri, li ammazza per un incrocio di demoni, l'azzardo e la vendetta, la sfiducia e il tradimento. Carla è la moglie die muore perché si trova ......Matteo. "Rispetto all'album precedente, che era stato registrato in presa diretta, questa ... frase da non prendere alla lettera, ma che, come spiega, offre un indizio sulla direzione ...