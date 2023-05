Maturità 2023 | date | prove scritte e colloquio | ecco chi sono i commissari | tutte le info

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 maggio 2023) Per gli studenti del liceo all’ultimo anno, si avvicina il giorno della. Come sempre e ogni anno, i ragazziranno a preparare nella maniera più scrupolosa led’esame, chei famosi scritti e ilorale su tutto il programma scolastico. Notti insonni, paura ma soprattutto quel gradino che divide un ragazzo dal mondo degli adulti, accompagnandosi a questo traguardo sulle note di “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti. Come si svolgerà la? La prova di fine anno, che si svolgerà a Giugno, vedrà due: una legata al famoso tema o saggio breve d’italiano, l’altra sulla materia d’indirizzo scolastico. Come accade ogni anno, la ...