Mattia Zenzola | la reazione di Christian alla sua vittoria ad Amici 22 VIDEO

Idee chiare, determinato, attento a non dire la parola sbagliata, pensa molto prima di rispondere. Sembra molto più grande dei suoi 19 anni, fresco vincitore di " Amici di Maria De Filippi ". Incontriamoa qualche ora dal trionfo sulla super favorita della vigilia Angelina Mango. Ma lui mette subito le mani avanti. ...Amici 22,e l'ex fidanzata Maddalena Svevi: il video dello sfogo in lacrime con Maria De Filippi dopo la rottura L'articolo, ex fidanzata Maddalena: l'amore e le lacrime dopo la ...A vincere è statotra gli applausi del pubblico e qualche piccola recriminazione . Non sono mancate anche alcune polemiche nei confronti di Maria De Filippi 'colpevole', secondo alcuni ...

Mattia Zenzola vince Amici 22 e Raimondo Todaro replica alle critiche Fanpage.it

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici. Lo scorso anno il ballerino aveva dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi a causa di un infortunio alla caviglia. In questi mesi ...9 a Emanuela Fanelli. Il film di Virzì, che l’avrebbe vista protagonista, rappresentava uno dei tormentoni del defunto Una Pezza di Lundini e ora quella stessa pellicola regala alla comica un David di ...