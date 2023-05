Mattia Zenzola | «Che sogno vincere Amici | ho lottato tanto per realizzarlo»

'Che sogno vincere Amici . Grazie a Maria, mi ha cambiato la vita'. Sono state queste le prime parole entusiaste la scorsa notte di, il ballerino vincitore della ventiduesima edizione di Amici. Pugliese, diciannovenne, della squadra di Arisa e del maestro di ballo Raimondo Todaro,è stato incoronato nella ...La prima cosa che fa, vincitore della ventiduesima edizione di Amici , quando si affaccia su Skype è scusarsi per le occhiaie. "Stanotte non ho dormito. Dopo la finale e la festa, io e gli altri tre ...Quando sulle note di We Are The Champions dei Queen, come da tradizione, la carta si è girata e mostrato il suo faccione, non ci credeva neppure lui.è scoppiato in lacrime: il 19enne ballerino barese domenica sera ha ribaltato i pronostici che davano per favorita Angelina Mango vincendo Amici 22 , al termine della finale del talent ...

Amici 2023, il vincitore è Mattia Zenzola Sky Tg24

Loreen e Mattia Penzola si portano a casa la vittoria di Eurovision ed Amici ed è una notizia importante, anche per chi non segue troppo la tv. E' show biz!«Che sogno vincere Amici. Grazie a Maria, mi ha cambiato la vita». Sono state queste le prime parole entusiaste la scorsa notte di Mattia Zenzola, il ballerino vincitore della ventiduesima edizione di ...