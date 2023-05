Materazzi | «Inter | tutti nella stessa direzione! Gran affetto per Darmian»

(Di martedì 16 maggio 2023)è presente stasera al Meazza e guarderà-Milan da tifoso, lui che c’era nelle scorse stagioni coi derby di Champions League. SuTV, l’ex difensore ha dato il suo auguro per la partita. MANCA POCO! – Anche Marcoattende il derby-Milan: «Sofferenza, tantissima. C’è la voglia che ci si godaquanti una bella partita, con un buon risultato dall’andata: mi auguro sia una festa. Determinanti questi novanta minuti? Assolutamente. Adesso, col nuovo regolamento, ogni partita è a sé. Abbiamo fatto un cammino molto importante, quando non subisci gol per sette partite in Champions League è tanta roba. Magari noi tifosi siamo stati scettici in questi momenti, ma la squadra ha sempre avuto fiducia. In Champions League ha avuto sempre la sensazione di ...

Ricordo soprattutto Marco: è stata la colonna in cui mi sono appoggiato in tutti quegli anni all''. DELUSIONE - 'Nella mia carriera metto insieme tre grosse delusioni e, ovviamente, ...... se segno siamo in finale, ma la palla esce di poco e la delusione è tremenda…', ricorda per l'ennesima volta l'ex punta dell', oggi 43enne, al telefono dal Texas. Kallon, quanto volte ha ...Commenta per primo Marcoè intervenuto in collegamento telefonico alla Milano Football Week per ringraziare l'amico samuel Eto'o per la vittoria della Champions League con l'. L'ex difensore nerazzurro non ha ...

Kallon, vent'anni dopo: "Soffro ancora per quel gol mancato. Inter, vendicami tu" La Gazzetta dello Sport

Non mi piace fare paragoni con l’Inter del passato ma preferisco la mia. Mi piacerebbe però vederla rivincere, spero che ci possano regalare un sogno insperato, diventerebbe ancora più bello“.L'attesissimo scontro tra Inter e Milan, valido per la semifinale di ritorno della Champions League si terrà questa sera presso lo stadio San Siro alle ore 21. I nerazzurri hanno già… Leggi ...