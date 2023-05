Mata Leao | è qui la festa! Avellino Boars ko | i sanniti si prendono il titolo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella bella cornice del Palazzetto dello sport di Ariano Irpino laLeão si è aggiudicata ildi campione della fase interprovinciale del campionato nazionale Uisp, battendo per la terza volta in stagione gli(65-56), campioni uscenti e terzi nelle finali scudetto dello scorso anno. Finale play off iniziata un po’ in sordina per i, che chiudono in svantaggio di un punto la prima frazione. La cifra tecnica dei cestisti guidati da coach Marrone emerge tuttavia nella fase centrale del match, dal momento che a metà del terzo quarto il divario tra i giallorossi e gli irpini è infatti di ben 17 punti, una distanza che si rivelerà incolmabile nonostante la partita continuerò a essere spigolosa. Gli arbitri lasciano correre anche su qualche colpo ...