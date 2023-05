Martina Franca | accusa | stoccaggio illecito di oloturie per traffico da circa un milione di euro | sequestrato locale Un denunciato Guardia di finanza | nel tarantino contrasto all' azzardo | sequestro di apparecchi

...73 ROBERTUCCI ANTONIO 67 ROBERTUCCI MARIA 63 PERNA ROSA 59 PERFETTO RITA 57 SAPORITO ADELE 54 MENNELLA CARMINE 47 TONINI MARIA GRAZIA 43 MIRANDA STEFANIA 34 GAROFALO ROSA 16 STARACE......4 MATTEO FIORENTINO 106 18 GIOVANNI LAZZARINI 106 15 MARIA BALL 78 8 FRANCESCO GERACE 62 12...DINU 5 22 DENNIS ROESGEN 3 21 GUIDO ALASSIO 2 23 LORENZA BORGATTA 1 29 ROBERTO PUGLISI 1 25...... dopo una breve cerimonia commemorativa presso la Questura di Lecce, inizierà il Cammino che li porterà in tre tappe nelle città di Brindisi, Ostuni,, Triggiano, Bari, Barletta, ...

Martina Franca: rapinato in casa di notte, colluttazione con i ladri. Pensionato finisce all'ospedale. La versione non ... Noi Notizie

Dopo il sold-out registrato ad aprile, si torna sul palco con un debutto assoluto. E i protagonisti saranno nuovamente i giovani talenti. Quattro concerti in una settimana con oltre 150 giovani musici ...Sarà operativo uno spazio operativo per l’orientamento al lavoro. Il vice sindaco Convertini: «Collaborazione col partenariato importante per l’avvio dell’attività» ...