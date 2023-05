Martin Scorsese | Sono troppo vecchio per raccontare tutte le storie che vorrei

(Di martedì 16 maggio 2023) Il registaha raccontato di essere consapevole del passare del tempo e di non avere più molto tempo a disposizione per dirigere tutti i film che vorrebbe.presenterà al Festival di Cannes 2023 il film Killers of the Flower Moon e ha parlato, in una nuova intervista, del futuro della sua carriera. Il maestro del cinema, con un po' di malinconia, ha sottolineato che "ètardi" perleche vorrebbe. Le riflessioni del regista Intervistato da Deadline,ha dichiarato: "poter prendere una pausa di otto settimane e al tempo stesso realizzare un film. L'intero mondo mi si è aperto, ma ètardi. Lo è ...

presenterà al Festival di Cannes 2023 il film Killers of the Flower Moon e ha parlato, in una nuova intervista, del futuro della sua carriera. Il maestro del cinema, con un po' di ...Ferretti racconta con quanta diplomazia è riuscito a convincerea cambiare la location di Gangs of New York. Ma anche con quanta fatica: " A New York non ci sono teatri di posa. ...Il Cinema in Piazza porterà a Pesaro Dante Ferretti, che presenterà la sua autobiografia scritta con David Miliozzi e presenzierà alla proiezione di Hugo Cabret diper cui lo ...

Martin Scorsese malinconico: "Voglio raccontare storie... ma non c'è più tempo". E parla del futuro del cinema BadTaste.it Cinema

Il regista Martin Scorsese ha raccontato di essere consapevole del passare del tempo e di non avere più molto tempo a disposizione per dirigere tutti i film che vorrebbe.Alle proposte del regista, la striminzita risposta dell'attore di Taxi Driver, Quei bravi ragazzi e The Irishman rimase la stessa: 'No, non voglio farlo'.