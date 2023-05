Marotta | «Le critiche a Inzaghi? Stagione atipica | gli alti e bassi dipendono dal Mondiale»

(Di martedì 16 maggio 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset prima del calcio di inizio di Inter-Milan, semifinale di ritorno della Champions League.ha commentato l’importanza della serata. «È una grande soddisfazione per il mondo inter, uno stop per il calcio italiano del quale aveva bisogno. Penso che sia un valore aggiunto per la nostra storia». L’eventuale finale di Champions cancellerebbe la delusione per lo scudetto mancato lo scorso anno?: «Inutile andare a rinvangare il passato. Siamo concentrati sul presente, su una gara che sarà una pagina indimenticabile e sognare qualcosa di straordinario». L’Inter arriva alla semifinale di ritorno con un bel vantaggio.: «Inutile fare pretattica: serve concentrazione, intelligenza. Il Milan è ...

... su cui da una partita all'altra sembra sempre più saldo, visto che adesso ancheprende distanza dallericevute dall'allenatore nei mesi scorsi, lui che quelle censure avallava ...A sentire, per esempio, "leal tecnico sono state un po` esagerate", chissà se si riferiva anche alle sue. Tra le belle note di serata, di certo le più belle sono i due gol di Lukaku,...Poiaffronta la questione rinnovi Bastoni e Dzeko. "Per Bastoni c'è grandissimo ottimismo, ... "Tantissimi, come nel caso negativo l'allenatore viene messo nel mirino delle. Poi bisogna ...

Marotta vede un'Inter ancora competitiva e si sbilancia sul rinnovo di Bastoni 90min IT

Beppe Marotta ha parlato a Mediaset prima della super sfida Inter-Milan, che vale l'accesso alla finale di Champions League. "È una grande ...Per vincere serve una società forte come quella dell'Inter. Dal Presidente Zhang e figure come Marotta, i nerazzurri sono in buone mani.