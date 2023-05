Marocchino | «Risultato Inter non sicuro Se il Milan segna subito…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Non ci sono certezze in un derby, soprattutto se di Champions League. Domenicoparla su Rai Sport in questo modo di. DEFICIT – Domeniconon è certo del passaggio del turno dell’in Champions League: «Ilnon è, due gol di vantaggio non sono certi per la qualificazione. Se nei primi venti minuti ilsu calcio d’angolo allora la partita si riapre di nuovo, l’dovrà stare attenta a non fare errori in difesa. Secondo me è un 80-20%. Senza Leao ilperde il 30% del potenziale, ma diventa una squadra studiata da Inzaghi. L’l’aveva pensata con Bennacer e Leao».-News - Ultime notizie e ...