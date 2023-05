Mark Zuckerberg annuncia “Chat Lock“ | una nuova funzione di WhatsApp | “Rende le conversazioni più private”

(Di martedì 16 maggio 2023) Novità in arrivo su: in un post, fondatore di Meta, il colosso tech che compoltre a Facebook anche l’app di messaggistica istantanea, hato l’introduzione di unachiamata “” che permetterà agli utenti di mantenere alcune. Sarà possibile bloccare unacollocandola in una cartella speciale accessibile solo tramite password o dati biometrici, come un’impronta digitale o una scansione del volto. “Le nuovebloccate inrendono le tuepiù”, scrive. Basterà toccare il nome della conversazione, ...

Il CEO di Metaha dato conferma della novità che verrà distribuita progressivamente a tutti gli utenti con dispositivi Android e con iPhone. Quando si opterà per una chat bloccata ...Arriva su WhatsApp una nuova funzione che permette agli utenti di mantenere alcune conversazioni più private. L'ha annunciatain un post, lo strumento si chiama 'Chat Lock': consente di bloccare qualsiasi chat, collocandola in una cartella specializzata accessibile solo tramite dati biometrici, come un'...Nuova evoluzione per Whatsapp , tra le più popolari app di messaggistica disponibile per cellulari e anche in versione web. Ad annunciare "chat lock" e spiegare come funziona è stato, CEO di Meta, la società che raccoglie insieme Facebook, Instagram e altre realtà digitali. Cos'è la "chat lock" di Whatsapp . Come funzionerà la nuova feature . Le ultime novità ...

