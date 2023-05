“Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le Stelle” | tutti gli ospiti e i dettagli della kermesse

Tra i membri eletti c'è anche il bibliotecario dell' Istituto Internazionale di Studi Liguri Marco Vincenzi, attivo a Diano, che porterà la sua esperienza e competenza nella ...Villa Faravelli sull'Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)16.45 . Per il ... Specchio acqueo antistantedegli Aregai, fino al 20 maggio ( più info ) DIANO10.00 - 19.La donna è stata trovata morta in una stanza di albergo Una donna di 32 anni , di Nizza, è stata trovata morta, in serata, nella stanza di un albergo dellaSan Giuseppe , a. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con il personale sanitario. A quanto appreso, la giovane sarebbe arrivata in mattinata, dicendo di essere stanca e aver ...

“Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le Stelle”: tutti gli ospiti e i ... 361 Magazine

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ventimiglia. Per conoscere il nome del sindaco di Ventimiglia, i cittadini dovranno attendere ancora due settimane, quando saranno chiamati di nuovo alle urne per il ballottaggio tra il candidato del ...