Bielsa è il nuovo commissario tecnico della nazionale dell'Uruguay. L'accordo era già atteso ... "El" era reduce dall'esperienza al Leeds che lo ha esonerato nel febbraio scorso. Bielsa ...Bielsa guiderà la nazionale uruguaiana fino al 2026. L'ex tecnico del Leeds dovrà ... Per il '' Bielsa l' Uruguay sarà la sua terza Nazionale, dopo essersi seduto sulle panchine di Argentina ..."El" in passato ha allenato in Spagna e in Francia, Athletic Bilbao, Marsiglia e Lilla. Il CT prenderà il posto di Diego Alonso, che a sua volta aveva preso il posto di Oscar Tabarez....

Marcelo “El Loco” Bielsa è il nuovo ct dell’Uruguay: ecco l’annuncio ufficiale Globalist.it

(ANSA) - MONTEVIDEO, 16 MAG - Il 67 enne Marcelo Bielsa è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale dell'Uruguay. Ne ha dato l'annuncio la ...Marcelo Bielsa è il nuovo Ct dell'Uruguay. L'ex allenatore di Argentina e Cile esordirà sulla panchina della Celeste il 14 giugno contro Cuba in amichevole.