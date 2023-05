Maradona | arriva una dolorosa decisione | addio per sempre

(Di martedì 16 maggio 2023)unasullo stadio Diego Armando: il Comune di Napoli ha scelto di dirgliperLo Stadio Diego Armandoè stato teatro del terzo Scudetto del Napoli, conquistato a trentatré anni dall’ultima volta. Una splendida impresa da parte della squadra di Luciano Spalletti, conquistata grazie alle prestazioni -tra gli altri- di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. A lungo si è parlato di un restyling dello stadio, che era in condizioni fatiscenti. In occasione delle Universiadi del 2019 è successo, con un riammodernamento dell’impianto e l’installazione di sediolini di colore bianco, azzurro e giallo. Un ottimo biglietto da visita per le partite non solo della Serie A, ma anche delle coppe europee. Anche il cambio di colore ...

... l'Olimpico di Roma, l'Allianz Stadium e ildi Napoli. E non solo in match di secondo ... Un tifoso chedall'estero per vedere la Juventus potrebbe avere una promozione sul soggiorno ...... con un tasso di scopertura dell'organico cheanche al quaranta per cento. La conseguenza è ... traumatologo del Boca Juniors, la squadra di calcio dove militò Diego Armando. Ma come ...E la prossima opera la vuole realizzare a Napoli, dedicandola a Diego Armando

Festa scudetto: al largo Maradona arriva statua 'De-ja-vu' Agenzia ANSA

Anderson Tegon, 37 anni, è un brasiliano che dall'età di quattro mesi vive in Italia. È stato cestista professionista, arrivando a giocare in un club storico come Treviso, ...Il centrocampista tedesco è uno degli obiettivi di mercato del club di De Laurentiis. Le ultime dichiarazioni ufficiali sono state chiare ...