Manchester United | Jones via a zero in estate

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilinstravolgerà la formazione e soprattutto in difesa saluterà PhilIlinstravolgerà la formazione e soprattutto in difesa saluterà Phil. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrale saluterà i Red Devils a parametronel mercato estivo.

Ilin estate stravolgerà la formazione e soprattutto in difesa saluterà Phil Jones Ilin estate stravolgerà la formazione e soprattutto in difesa saluterà Phil Jones. ...... solo una parte dell'incasso di Koulibaly dal Chelsea, sono triplicati e sono diventati 58, la somma della clausola che il, quando vorrà, dovrà "bonificare" al Napoli per alzare il ...Ilfa sul serio per Kim e il Napoli nel prossimo calciomercato potrebbe acquistare Kevin ...

Chi è Jim Ratcliffe, l'uomo più ricco d'Inghilterra che sta per comprare il Manchester United La Gazzetta dello Sport

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae, difensore del Napoli: "Kim Min-jae pronto a dire addio al Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra. Il Manchester United ...Proprio quest’oggi L’Equipe ha riportato una notizia secondo cui il Manchester United sarebbe più che interessato nell’acquisire a parametro zero Adrien Rabiot dalla Juventus. In tal caso si ...