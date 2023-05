Manchester City | Gundogan | «Crediamo nel triplate | ma…»

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Ilkay, centrocampista del, sulle possibilità di vincere tutto. I dettagli Ilkayha parlato al Daily Mail degli obiettivi del. PAROLE – Non importa chi sta giocando, è il gruppo e il supporto reciproco che contano. Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare nel modo migliore e con quello possiamo avere molto successo. Se manteniamo lo spirito così, potrebbe esserci una conclusione fantastica per la stagione. Si tratta di mantenere il gruppo calmo e non eccitarsi troppo. Giochiamo una partita ogni 3-4 giorni, quindi non c’è molto tempo per recuperare. Dobbiamo cercare di sfruttare al massimo i giorni di riposo. Sappiamo che nelle fasi finali abbiamo bisogno di ogni singolo giocatore.

Il più giovane della classifica è il 22enne calciatore delHerling Haaland , in 32esima posizione, mentre il più vecchio è il golfista Phil Mickelson , di 52 anni, che occupa il ...L'altra semifinale è- Real Madrid, in programma domani alle 21...orecchie per ilè il tassello mancante, il trofeo che ancora manca in più di un lustro di successo. Quello che Guardiola sa di dover vincere perché definirà quello che ha fatto ae ...

Siamo stati bravi e fortunati ad arrivare fin qui, ora è tutto nelle nostre mani, dipende da noi”. Spiega il tecnico del Manchester City alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. Si parte dall’1 ...(ANSA) - ROMA, 16 MAG - La finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul, sembra a portata di mano ma sia per il Manchester City sia per il Real Madrid raggiungerla sarà comunque un ...