Manchester City | Guardiola contro Yerry Mina | “Fa cose lontane dal calcio | lui lo sa”

(Di martedì 16 maggio 2023) Erling Haaland ha mostrato i segni della battaglia dopo Everton-. Il fuoriclasse norvegese si è sfilato la maglia al termine della gara di Premier League, mostrando alcuni segni di una gara ruvida e intensa, ma che ha avvicinato i Citizens alla vittoria del titolo. Tra gli episodi anche un colpo di Laporte a, crollato a terra nel tentativo di far espellere il difensore dei Citizens. Intervenuto a Sky Sport, Pepha criticato l’avversario: “È una cosa lontana dal, non è necessario. E gli ho detto: ‘Sei un giocatore abbastanza bravo da evitare questo genere di’. Lui sa cosa ha fatto. Chiedetelo a lui. Questo non è fisico, non è mentale. Ci sonoche fa che non sono necessarie”. SportFace.

