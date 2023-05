Manchester City e Real Madrid | duello sul mercato oltre che in semifinale

Carlo Ancelotti ostenta calma, quella che ha sempre in panchina. Anche se si gioca il ritorno della semifinale di Champions in casa del, ripartendo dall'1 - 1 dell'andata nel confronto 'tra le due migliori squadre d'Europa. E sono sicuro che sarà un'altra grande partita'. Tradizione Il Real è indiscutibilmente la ...L'ultima 12 mesi fa, superando in semifinale proprio il. "Siamo un club che dai primi successi agli ultimissimi, sa rinnovare la propria storia. Non la dimentichiamo mai. Affrontiamo ...L'ex difensore delJason Denayer è finito nel mirino degli animalisti perché si è fatto fotografare con una tigre al guinzaglio: il tutto postato su Instagram. Il nazionale belga ha trascorso cinque anni ...

Alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions, avversario il Real Madrid, Pep Guardiola non nega l'importanza storica della sfida che attende il Manchester City, ma senza sovraccaricare di res ...La sfida tra giganti d’Europa è alle porte. All’ Etihad di Manchester il City e il Real Madrid si contendono il secondo biglietto per la finale di Champions League. Tutto in bilico dopo l’1-1 dell’and ...