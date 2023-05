Mamma condannata per diffamazione contro maestra | Sasso | “Certi genitori non hanno il minimo rispetto | bene la multa”

Laera finita sotto processo per avere offeso l'onorabilità e la reputazione di una maestra ... Alla fine, la madre è stataa pagare una multa di 1000 euro per diffamazione aggravata . ...La madre è stataper diffamazione e costretta ad un risarcimento di mille euro , per un episodio che "mai e poi mai può provocare una simile reazione", come sottolineato dalla difesa in ...Nel 2004, è stataper aver mentito al governo su una vendita di azioni. Ha scontato cinque mesi di carcere. Leggi Anche Filippine, a 106 anni sulla cover di Vogue: la storia della ...

Insulta la maestra d'asilo del figlio su Facebook: mamma condannata a mille euro di multa per diffamazione La Repubblica

Il seguente episodio ha portato a una condanna per diffamazione e una multa di mille euro nei confronti di una giovane donna che ha preso di mira la maestra di infanzia di suo figlio.Non sempre i rapporti tra docenti e genitori sono rosei. Una madre è stata condannata a mille euro di multa per diffamazione dopo aver parlato in maniera molto minacciosa, su Facebook, della docente d ...