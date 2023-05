Maltempo | un disperso a Forlì Fiumi esondati e oltre mille persone evacuate Stop ai treni | scuole chiuse – Foto e Video

Leggi su open.online

(Di martedì 16 maggio 2023) È ancora emergenzain Emilia-Romagna, con la pioggia che non dà tregua e ha causato l’esondazione di diversi. In tutta la regione sono più di un migliaio le, mentre i vigili del fuoco sono impegnati da ore in centinaia di operazioni di soccorso. «La realtà ha superato le peggiori previsioni», ha dichiarato il presidente Bonaccini, assicurando che tutti i danni verranno risarciti. Asi teme un: i soccorritori sono intervenuti in un’abitazione invasa dall’acqua e sono riusciti a mettere in salvo un’anziana. Con lei però ci sarebbe stato anche il marito, che non è stato ancora individuato e potrebbe essere rimasto all’interno dell’appartmento. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta e la circolazione ferroviaria resterà sospesa ...