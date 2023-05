Maltempo | stop ai treni tra Rimini e Ravenna | In Emilia - Romagna oltre mille evacuati | A Cesena esonda il fiume Savio | a Forlì il Montone

(Di martedì 16 maggio 2023) Fotogallery -, a Riccione è emergenza per gli allagamenti SITUAZIONE CRITICA Fotogallery - Il: strade allagate IN VIA VINCON Fotogallery - Ostia, sgomberata la casa di ...

... scoperti due nuovi scheletri Le foto Fotogallery - Strage Torremaggiore, l'ultimo saluto a Jessica LE IMMAGINI Fotogallery -a Firenze, grandine e strade allagate STRADA CHIUSA Fotogallery -...vedi ancheai treni in Emilia Romagna tra Forlì, Rimini e Ravenna La situazione a Cesena Tra le città più colpite c'è Cesena, dove è esondato il fiume Savio tra il Ponte nuovo e il ...ai treni tra Rimini e Forlì EMILIA - ROMAGNA - Dopo l'esondazione del Savio, sono state ... Italia in ginocchio per il: danni ovunque, allagamenti incredibili - GUARDA MARCHE, ABRUZZO E ...

Maltempo, scuole chiuse martedì 16 maggio: stop in diversi comuni. L’elenco [IN AGGIORNAMENTO] Orizzonte Scuola

Il maltempo colpisce l'Italia da Nord a Sud almeno fino alla fine della settimana. Nella giornata di martedì è scattata l'allerta rossa in Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico: oltre m ...Cesena, 16 mag. (askanews) - Gravi disagi in tutta Italia per l'ondata di maltempo che sta colpendo la penisola nel mese di maggio 2023 che, secondo gli esperti, è il più piovoso degli ultimi 20 anni.