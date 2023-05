Maltempo Riccione | Torrente Marano esondato

(Di martedì 16 maggio 2023) C'è grande preoccupazione anche nel Riminese per la nuova ondata diche sta coinvolgendo diverse regioni d'Italia e in particolare la Romagna. La situazione più preoccupante al momento è quella ai confini da Rimini e, in particolare perché si aspetta la piena del. Al momento tutti i sottopassi e ponti della città sono regolarmente aperti e percorribili. I corsi d’acqua, in particolare il, sono prossimi alla piena ma la situazione è ancora sotto controllo. Il livello della marea al porto si è alzato però non è ancora arrivato a lambire le barriere di sacchi protettive. Tra gli osservati speciali anche ilAusa a Rimini. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo rossa per «criticità idraulica e ...

... fiumi sopra i livelli di guardia - VIDEO e FOTO. ACHIUSI STAZIONE, PONTI E SOTTOPASSI Montegridolfo, al via la terza edizione della rassegna cinematografica dedicata al paesaggio ...Disagi per la pioggia e ilanche a. È stata chiusa la stazione ferroviaria e sono stati chiusi tutti i sottopassi e i ponti. "Situazione in netto peggioramento. Consigliamo di non ...... https://allertameteo.regione.emilia - romagna.it Ultimi Articoli. ACHIUSI STAZIONE, PONTI E SOTTOPASSI Montegridolfo, al via la terza edizione della rassegna cinematografica ...

Scuole chiuse a Rimini e Riccione martedì 16 maggio: preoccupa il maltempo il Resto del Carlino

Nella Perla Verde la situazione più critica, con alcune persone residenti ai piani terra trasferite ai livelli più alti. Uso e Marecchia stanno per straripare ...“Si consiglia di non uscire di casa“. È l’appello che lancia sui social il Comune di Riccione, in provincia di Rimini, dove causa maltempo e conseguenti allagamenti che interessano diversi viali della ...