Maltempo Riccione | operaio bloccato in azienda | il soccorso dei vigili – Video

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – Allerta meteo rossa in Emilia Romagna ediffuso su tutta la provincia di Rimini. Idel fuoco hanno disposto l’invio di squadre in rinforzo da Forlì-Cesena, Ferrara e Bologna: svolti 40 interventi. Nella clip, ilad unin un’, zona Circonvallazione. L'articolo proviene da Italia Sera.

, fa sapere il Comune, sono in corso numerosi interventi di soccorso. In viale La Spezia ... A causa delsull'Emilia - Romagna e l'area della costa Adriatica, la circolazione ......al Casello diè obbligato a dirigersi in via Berlinguer direzione monte (via Aquafan)'. 2023 - 05 - 16 13:58:02 Emilia Romagna, oltre 900 evacuati Sono 901 gli evacuati per ilin ...... insiste ilin diverse regioni: tanta pioggia e rischio nubifragi. Le previsioni dal 17 maggio Pronto soccorso allagato Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di...

Riccione allagata, pronto soccorso inagibile e centinaia di richieste di aiuto: salvate due persone TGCOM

(Adnkronos) – Allerta meteo rossa in Emilia Romagna e maltempo diffuso su tutta la provincia di Rimini. I vigili del fuoco hanno disposto l’invio di squadre in rinforzo da Forlì-Cesena, Ferrara e Bolo ...È emergenza maltempo a Riccione. La città è in gran parte allagata. Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale è inagibile, diverse strade sono state chiuse ed è stato dato lo stop ai treni. I c ...