Maltempo | oltre 1000 persone evacuate Il comune di Faenza | «Rifugiatevi anche sui tetti» Fiumi esondati a Cesena e Forli – Foto e Video

(Di martedì 16 maggio 2023) Non smette di cadere la pioggia in Emilia-Romagna e nelle Marche, rendendo la situazione critica in diverse zone. Nel Ravennate, una delle province più colpite, istanno tracimando e sono in corso evacuazioni e soccorsi. A Conselice, il Sillaro esonda. E lo stesso fanno iMarzeno e Lamone a, dove l’acqua è entrata nel centro abitato. Ilha chiesto a tutti i cittadini di rifugiarsi ai piani più alti, se necessariosui. Nel frattempo, i soccorsi dei Vigili del fuoco proseguono senza sosta. «La immediata evacuazione preventiva delleche occupano immobili al piano terra, nei pressi di qualunque fiume, è la prima cosa da fare», ha detto in serata il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. In Emilia-Romagna, ha ...