Maltempo | nel Bolognese una colata di fango verso alcune case

Alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Monterenzio ,Bolognese, per una colata di fango che ha interessato un complesso di abitazioni. Lo comunicano gli stessi pompieri, che hanno anche spiegato che le squadre hanno effettuato una evacuazione di 10 ...'Offese anche a mia figlia' In Italia l'ondata dicoinvolgerà molte regioni da Nord a Sud, ... Lombardia, Liguria, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Umbria e in parte ancheLazio). ...Fortesull'Italia. Dopo i disagi nella giornata di lunedì in Sicilia, la situazione peggiore in ...alcuni fenomeni perché 'conoscere un fenomeno è il primo passo per imparare ad affrontarlo...

il Paese è scosso da eventi estremi di maltempo, con allagamenti, traghetti e trasporti pubblici in difficoltà e danni ...(ANSA) - RICCIONE, 16 MAG - In una giornata difficile con la città - come tutta la Romagna, dalle alture alla costa - flagellata dalla pioggia sin dalla scorsa notte e con i sottopassi allagati c'è ...