... non vacon eccessivo allarme. Il dato italiano si inserisce, inoltre, in un contesto europeo ...evidenzia come nelle campagne a pesare sono anche le condizioni climatiche con siccità e...... non vacon eccessivo allarme. Il dato italiano si inserisce, inoltre, in un contesto europeo ...evidenzia come nelle campagne a pesare sono anche le condizioni climatiche con siccità e...Non si tratta del primo rinvio a causa del: negli ultimi 25 anni era già successo nel 1997 e nel 2015.e Salvini, niente Palio: leader della Lega bersagliato sui social. Enricoe ...

Maltempo: Letta, ‘attoniti per eventi catastrofici, vicinanza e solidarietà’ Il Sannio Quotidiano

Allerta rossa in vigore in gran parte dell'Emilia-Romagna, colpita dal maltempo da lunedì sera, dove 901 persone sono state sfollate, quasi tutte a titolo precauzionale a causa delle piene… Leggi ...16 maggio - Come concordato nella riunione di coordinamento tenutasi poco fa tra i sindaci del territorio metropolitano e a seguito dell'incontro in Prefettura con la Protezione civile ...