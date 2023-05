Maltempo | La Russa | ' immagini drammatiche | vicinanza a popolazioni colpite' **

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Sono davvero molto preoccupanti eleche giungono in queste ore dalla Emilia-Romagna con abitazioni evacuate, fiumi esondati e una pioggia intensa che non smette di cadere. Alla popolazione e ai tanti volontari che in queste ore sono impegnati nelle operazioni di salvataggio rivolgo la sinceramia personale e quella del Senato". Così il Presidente del Senato Ignazio La

Ilnon ha fermato l'ondata di penne nere, che hanno invaso pacificamente la città fin da ... Il presidente del Senato, Ignazio La, anche lui arrivato in città in tarda mattinata per ...Ignazio Laaveva infatti annunciato che anche l'istituzione da lui presieduta si sarebbe ...che è successo ieri in Emilia - Romagna " hanno detto ricordando le esondazioni e i danni del...Droni sul Cremlino, è gialloin Emilia Romagna, 2 morti. Il dl Cutro è legge Droni a Mosca. Russia, al fronte coi droni (portati da casa) Nella mobilitazionevoluta da Vladimir Putin ...

Ultimo'ora: **Maltempo: La Russa, 'immagini drammatiche ... La Svolta

Continua a crescere la portata dei fiumi Lamone e Montone e anche il Comune di Russi, alla luce del concreto pericolo di esondazioni e rottura di argini ha ...L’innalzamento dei fiumi in collina sta ingrossando i corsi d’acqua anche in pianura. Dopo le evacuazioni nella zona di Castiglione tra Ravennate e Cervese e ...