Maltempo | la diretta – Emilia-Romagna in ginocchio | esonda il Savio a Cesena | persone bloccate sui tetti Riccione | allagato il pronto soccorso

2023 - 05 - 16 14:35:57 Emilia Romagna, allerta su 10 fiumi che hanno superato il livello di guardia Ilche si è abbattuto sull'Emilia Romagna ha determinato superamenti del livello 3 (...GP Emilia Romagna, gli orari TV, la situazione a Imola Il primo appuntamento europeo della stagione 2023 della Formula 1 è a rischio cancellazione Difficile dirlo, ma di sicuro la ...Anche la provincia è sotto scacco del. Nelle scorse ore sono state evacuate intere ...notte di precipitazioni intense e di vento forte ha detto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in...

Maltempo, Emilia Romagna in ginocchio il 16 maggio: pioggia in aumento, sfollati e treni fermi il Resto del Carlino

16 MAGGIO - EMILIA ROMAGNA, è esondato il fiume Savio a Cesena. La situazione si fa critica. Il VIDEO in alto.