Maltempo in Emilia-Romagna | i video delle città allagate e dei soccorsi

"La realtà ha superato le peggiori previsioni". Il presidente dell'- Romagna Stefano Bonaccini sintetizza così la situazione che sta vivendo la sua regione, ... L'ondata disi è abbattuta ...'Una nuova ondata di forteha colpito oggi molte zone, in particolare l'- Romagna dove il fiume Savio è esondato a Cesena e alcuni territori al nord delle Marche. Desidero esprimere la mia totale vicinanza alle ...Sono ore durissime per l'- Romagna , dove è allerta rossa a causa del forteche sta provocando seri danni: preoccupa particolarmente Cesena , dove la situazione si sta facendo sempre più grave e non sono ...

A causa del maltempo, i fiumi Marzeno e Lamone hanno rotto gli argini: il messaggio del sindaco sull’alluvione a Faenza."La realtà ha superato le peggiori previsioni". Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sintetizza così la situazione che sta vivendo la sua regione, soprattutto nella parte centro orienta ...