... Sicilia e Campania, e gialla per 10, Abruzzo, Basilicata,, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Video su questo argomento Il viadotto si sbriciola per il: il ...Ilnon dà tregua alla. La pioggia, ancora incessante, sta causando problemi e disagi soprattutto nel Cosentino dove, stamattina, uno smottamento ha trasformato la Statale 18 (nei pressi ...... accumuli simili non sono esclusi anche tra Campania etirrenica, mentre dovrebbe ... si porterà, spiega Tedici, 'sul medio Adriatico e causerà ancora forte: le piogge più intense sono ...

Maltempo in Calabria, a Cetraro la SS 18 come un fiume di fango FOTO | VIDEO Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Mercoledì 17: molto instabile al Centro-Sud e in Emilia-Romagna con piogge e forti temporali. Giovedì 18: maggiore variabilità al Centro-Sud; instabile con piogge sparse al Nordovest e Toscana. Venerd ...L'Italia entra nella fase clou del maltempo con nubifragi e potenziali criticità a causa del ciclone mediterraneo: le previsioni a medio termine, però, non sono promettenti ...