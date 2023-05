Maltempo | frane e esondazioni | disagi e danni nel Pescarese Strade in tilt e case allagate

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 16 maggio 2023) Pescara -, torrenti esondati,invase dal fango e viabilità in: ilche sta colpendo il centro l'Italia ha provocato notevolianche nell'entroterra in provincia di Pescara, nell'area vestina. Le situazioni più critiche si registrano a Penne, Montebello di Bertona e Villa Celiera. "Il consorzio di bonifica ha inviato un messaggio di allerta: se non dovesse smettere di piovere, potrebbe essere necessario aprire gli scarichi della diga per liberare l'invaso", dice il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci. Nel capoluogo dell'area tutti i torrenti sono in piena. Il Mirabello, in particolare, è esondato e per precauzione l'Anas ha chiuso al transito il ponte sulla strada statale 81 "Piceno Aprutina". La chiusura si è resa ...