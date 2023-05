Maltempo | fino a quando durerà? Pioggia e freddo ' ancora per una settimana' Le previsioni

'Offese anche a mia figlia' In Italia l'ondata dicoinvolgerà molte regioni da Nord a Sud, ... Questa fase di perturbazione dureràa giovedì 18 maggio. Venerdì 19 le pioggie daranno una ...Ilcolpisce senza sosta l'Emilia - Romagna e Marche. In Emilia la pioggia continua a scendere ... Le precipitazioni si prevede continuerannoa domani. Nell'intero arco delle 48 ore è ......centrale Non si attenua l'ondata diche da giorni interessa l'Italia a causa della ciclone di aria fredda "Minerva" proveniente dalla Tunisia che interesserà la penisola almenoalla ...

Fino a quando pioverà Today.it

In Emilia-Romagna è allerta rossa maltempo per rischio idraulico e idrogeologico ... anche il Gran Premio del Made In Italy e dell'Emilia Romagna in programma nel fine settimana. Teatro della sesta ...Maltempo nella notte anche a Palermo ... con il lento deflusso dell’acqua rimasta nei frutteti che “soffoca” le radici degli alberi fino a farle marcire e il rischio di far scomparire intere ...